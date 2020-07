Mocht je na het de aankondiging van Far Cry 6 je ineens realiseren dat je deel vijf nog niet eens gespeeld hebt, dan hebben we goed nieuws. De nieuwe PlayStation Store deal van de week is namelijk niets minder dan Far Cry 5. Een uiterst vermakelijk deel waarin je het opneemt tegen een cult die niets liever wil dan een wereld die vergaat zoals zij het voor ogen hebben.

Je scoort de game nu hier in de PlayStation Store voor slechts €9,79. De aanbieding duurt nog tot en met 22 juli, dus wees er op tijd bij.