Sony zou de productie van de PlayStation 5 hebben verdubbeld om zo nog voor het einde van 2020 10 miljoen units beschikbaar te hebben. Dit meldt Bloomberg in een bericht, waarin ze schrijven dat Sony de assemblage partners en leveranciers heeft gecontacteerd om meer onderdelen te leveren.

De reden voor het opvoeren van de productie is dat Sony vertrouwen heeft in de vraag naar de PlayStation 5 dit jaar en volgend jaar. Het doel is om 10 miljoen units beschikbaar te hebben voor het einde van het jaar, zodat ze aan de vraag kunnen voldoen.

In april werd nog gemeld dat Sony de verwachting had minder PlayStation 5 consoles te verkopen in de launch periode ten opzichte van de PlayStation 4. Dit deels vanwege de coronapandemie, waarbij de verwachting werd uitgesproken tegen 5 tot 6 miljoen units te produceren.

Daar komt Sony nu dus op terug, als het bericht van Bloomberg correct is. De vooruitzichten in een wereld geteisterd door een pandemie zijn nu anders dan eerder in het jaar en daarom zou Sony de verwachtingen hebben bijgesteld. Sony zou ook willen voorkomen dat ze maandenlang met een tekort zitten.

Verder anticipeert Sony op vertragingen in de distributie van de console, waardoor grotere hoeveelheden beter zijn. Dat geeft immers meer ruimte om te verschepen en voorkomt grootschalige tekorten.