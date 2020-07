Morgen is het zowel een erg leuke als droevige dag. Dan ligt namelijk Ghost of Tsushima in de winkels, de nieuwste PlayStation 4-exclusive, die tevens de laatste PS4-exclusive is. Om je alvast voor te bereiden op hoe je moet vechten als een samoerai, is er een nieuwe video beschikbaar gesteld.

Verschillende media hebben Ghost of Tsushima al gespeeld en de game heeft bij hen hoofdzakelijk een goede indruk achtergelaten. Ook wij waren erg te spreken over de nieuwe game van Sucker Punch. Vooral de gevechten komen goed voor de dag en hoe dit in elkaar steekt kan je in de onderstaande trailer zien.