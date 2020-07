Sony heeft als doel om tegen het einde van het jaar 10 miljoen units van de PlayStation 5 beschikbaar te hebben. Dit om distributievertraging op te vangen en tekorten te voorkomen. Dit schrijft Bloomberg althans en kon je hier gisteren lezen. In aanvulling daarop geeft Bloomberg nu ook extra informatie over wanneer de massaproductie van de nieuwe console is begonnen.

Volgens de informatie van Bloomberg zijn de assemblagelijnen in juni opgezet en wordt de console nu volop geproduceerd. Het doel is om tegen september 5 miljoen units klaar te hebben en dat is dan de eerste voorraad die uitgezet zal worden voor de lancering van de console eind dit jaar.

Ondertussen wil Sony die voorraad aan blijven vullen met nogmaals 5 miljoen units dit jaar en die zouden tussen oktober en december geleverd moeten kunnen worden. Dat betekent dat die consoles tegen begin 2021 bij retailers geleverd worden. Daarmee overbrugt Sony de launch periode met ongeveer 10 miljoen units.

In vergelijking, Sony verscheepte in totaal 4.5 miljoen units van de PlayStation 4 in 2013 en het duurde tot juni 2014 voordat de 10 miljoen werd aangetikt. Sony heeft dus erg veel vertrouwen in de PlayStation 5 en doet er alles aan om tekorten te voorkomen.