Eén van de dingen die je straks kan doen in Cyberpunk 2077 is op je gemak de wereld verkennen die CD Projekt RED voor de game gecreëerd heeft. In tegenstelling tot andere games en The Witcher 3 is deze wereld kleiner, maar daar staat wel veel meer verticaliteit tegenover. Ook is deze wereld gevuld met allerlei evenementen, gebeurtenissen en activiteiten.

Cyberpunk 2077 belooft een uitgebreide game te worden die voor vele uren aan speelplezier zal zorgen en om een idee te geven van Night City, hebben we nu de wereldkaart voor je. Deze is via Games Guides online verschenen en daarbij is ook tevens wat beeld bij de districten gegeven.

De wereld van de game is opgedeeld in vijftien aaneensluitende gebieden, die allemaal een eigen stijl en milieu kennen qua inwoners en meer. Hieronder de kaart in kwestie en klik erop voor een grotere variant.