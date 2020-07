DiRT 5 zal ook verschijnen voor de PlayStation 5, maar op 9 oktober is de game eerst te spelen op de PlayStation 4. Codemasters laat met een nieuwe video zien wat de belangrijkste features van de game zijn.

In deze nieuwe video van DiRT 5 komen onder andere een aantal omgevingen voorbij waar je zult gaan racen, waaronder: Brazilië, Marokko en Amerika. Je hebt ook genoeg keuzes qua auto’s, want er zijn 13 verschillende klasses aanwezig.

Ook qua modi is er genoeg waaruit je kan kiezen. Zo race je in ‘Ice Breaker’ op korte circuits op het ijs en moet je in ‘Path Finder’ je weg zien te vinden over ruig terrein. Hieronder de modi op een rijtje.

Landrush – Circuitgebaseerde races over ruig terrein met flinke sprongen en technisch uitdagende secties. Het weer en de baanomstandigheden veranderen tijdens het evenement om coureurs constant scherp te houden.

Rally Raid – In Rally Raid-uitdagingen wordt van punt tot punt geracet met extreme off-road-wagens, waarbij coureurs regelmatig hoog door de lucht vliegen.

Ice Breaker – Zoals de naam al aangeeft, racen spelers geheel op het ijs, in korte circuits. Weten wanneer je het gaspedaal moet intrappen en nauwkeurig driftwerk zijn cruciaal om in deze mode te heersen.

Stampede – Race met robuuste wagens over veeleisende natuurlijke ondergronden. De layout is niet gemarkeerd en voert coureurs over grote hoogteverschillen in modder en zand.

Path Finder – Nog een nieuwe game-mode. Hier vormen gecontroleerde snelheid en een strategische aanpak de sleutel tot succes. Race over hardcore off-road-terrein met steile hellingen en rotsachtige wegen.

Sprint – Ruiger en gestoorder wordt racen niet. Race met 900 pk, enorme vleugels en wielen in vier verschillende formaten op ovale en ronde tracks met enkel bochten naar links. Eentje voor de drifters.

Ultra Cross – Race over afwisselend terrein met onvoorspelbare circuits. Klassieke rallycross, maar dan opgevoerd voor de ultieme uitdaging.

Wat DiRT 5 nog meer te bieden heeft kan je in de onderstaande video checken.