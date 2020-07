Bijna twee weken geleden zette Square Enix hun komende PS5-game Outriders in het zonnetje, waarbij ze veel nieuwe beelden van de game lieten zien. In een drietal video’s kwamen verschillende aspecten van de game aan bod en kregen we een beter overzicht van Outriders. Het verhaal van Outriders was nog niet bekend, maar deze trailer schijnt wat meer licht op het plot van de game.

In Outriders speel je als – je raadt het al – de Outriders in een apocalyptische setting. De wereld ligt zo goed als in puin en de laatste groepen mensen vechten het met elkaar uit tot de dood erop volgt. De Outriders zijn naarstig op zoek naar ‘The Signal’, dat de wereld zou kunnen redden en wat een nieuwe start van de mensheid zou kunnen zijn.

Om daar te komen, zullen er natuurlijk veel obstakels overwonnen moeten worden. De Outriders zullen een sprong in het diepe moeten wagen en deze trailer benadrukt al de gevaren op hun pad.