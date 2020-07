We schreven er deze week al over dat SnowRunner zeer binnenkort extra content zou krijgen. In het voorgaande bericht werden de toekomstplannen voor SnowRunner uit de doeken gedaan en werden verschillende fases van extra content benoemd. De eerste fase, Search & Recover, is nu beschikbaar en wordt nader belicht met een nieuwe trailer.

Search & Recover is nu beschikbaar voor alle Season Pass en Premium gebruikers en brengt genoeg content met zich mee. Zo zijn er nieuwe opdrachten om uit te voeren, nieuwe terreinen en landschappen om te verkennen en natuurlijk nieuwe voertuigen beschikbaar. De eerste fase is goed voor de zomervakantie en zou dus voldoende speelplezier moeten bieden.

Hieronder kan je de trailer voor de Search & Recover content bekijken. Tot slot kan je hieronder de patch notes checken van de update die deze content met zich meebrengt.