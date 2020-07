Begin september slaan de virtuele Avengers eindelijk de handen en spierballen in elkaar om slechterik M.O.D.O.K. het hoofd te bieden. Wie dat nog te lang wachten vindt, kijkt ongetwijfeld reikhalzend uit naar de aangekondigde beta. Vandaag beschikken wij eindelijk over meer informatie rond dit langverwachte voorproefje.

Op 7 augustus gaat de beta van start voor PS4-eigenaars die de game gepre-orderd hebben. Een week later worden de grenzen van de beta opengesteld voor anderen. De beta zelf vormt een dwarsdoorsnede van het eindproduct, met zowel singleplayer- als coöpmissies. We laten creatief regisseur Shaun Escayg even aan het woord:

“We built the beta in such a way that you can experience most of things that you’ll be doing in the full game. That means playing a piece of the original single-player Avengers story campaign, fighting through co-op missions, experiencing hero and world progression, and exploring War Zones and DROP ZONES, a new kind of mission we’ll talk about in the upcoming War Table on July 29. This beta is meaty, but it’s only a small part of the finished game.”