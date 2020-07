Nu de makers van het fenomenale Chernobyl vlijtig sleutelen aan een HBO-serie gebaseerd op The Last of Us, is het niet meer dan normaal dat we mogelijke acteurs en actrices de revue zien passeren. Er wordt op het wereldwijde web immers druk gespeculeerd over wie de rollen van Joel en Ellie voor hun rekening zullen nemen. Een mogelijkheid voor Ellie is alvast Kaitlyn Dever, die we onder andere kennen uit de komedie Booksmart.

Dever zou de rol zelf alleszins erg graag spelen. Dat gaf ze aan in een interview met Collider. De drieëntwintigjarige actrice heeft reeds nauw samengewerkt met Neil Druckmann, toen ze enkele jaren geleden in Uncharted 4 Nathan Drakes dochter Cassie vertolkte. Deze samenwerking vond ze, zoals je in het onderstaande citaat kan lezen, erg fijn en voor herhaling vatbaar. Lobbyen, heet dat. We zullen zien of het iets uithaalt.