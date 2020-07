Als je alle regisseurswissels en tegenslagen die de Uncharted film geplaagd hebben onder de loep neemt, zou je haast denken dat het universum het maken van de film wil tegenhouden. Als we echter op de onderstaande Instagrampost van acteur Tom Holland mogen afgaan, lijkt het nu eindelijk te gaan lukken.

De charismatische acteur die onder andere Marvels meest recente versie van Spider-Man tot leven bracht, laat namelijk weten dat de eerste draaidag van start gegaan is. Dit met een passende afbeelding waarop de troetelnaam van zijn personage te zien is. De film gaat er dus effectief komen… of daar lijkt het toch op.