Het is weer tijd voor de wekelijkse PlayStation Store update en dat brengt ons vandaag bij een uitgebreid overzicht aan nieuwe releases. Er zijn deze week best wel wat games uitgebracht in de PlayStation Store, waaronder de recent aangekondigde shooter Rocket Arena.

Naast dat we deze week de release van diverse games zien, ontbreekt het ook niet aan een grote verscheidenheid van downloadbare content. Voor jouw gemak hebben we alle nieuwe releases hieronder op een rijtje gezet.

Games

Downloadbare content

White Day (PS4)

Gal*Gun: Double Peace (PS4)

Gal*Gun 2 (PS4)

SMITE (PS4)

Warframe (PS4)

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone (PS4)

Snowrunner (PS4)

Rock Band (PS4)

Power Rangers (PS4)