Gespeeld: Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Met Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy keerde het geliefde personage eindelijk weer terug en de remake was voortreffelijk te noemen. De collectie van games verkocht ook ontzettend goed en dus is een nieuw deel niet meer dan logisch. Dat nieuwe deel is al even in ontwikkeling en werd recent door Activision aangekondigd: Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Deze game verschijnt begin oktober en recent konden we vrij uitgebreid met de platformer aan de slag, die zowel nieuwe dingen wil doen als trouw wil blijven aan de originele games.

Trouw blijven

Crash Bandicoot 4: It’s About Time is een direct vervolg op Crash Bandicoot 3 en in deze game krijg je te maken met het reizen door verschillende dimensies. Dat is een goede insteek, want dat levert een variatie van levels op waarin je met de buideldas rond kan rennen. De levels in de originele games waren erg gevarieerd en op basis van wat we gezien en gespeeld hebben, lijkt Toys for Bob dat gegeven op een goede manier mee te nemen naar dit nieuwe deel. Het ene moment renden we rond in een level dat gekenmerkt werd door ijs en sneeuw, het andere moment bevonden we ons in de jungle en werden we achterna gezeten door een T-Rex.

Om trouw te blijven aan de originele games kom je er met alleen afwisselende levels niet, maar dat heeft de ontwikkelaar zich ook bedacht. Daarom nemen ze het concept van 3D naar 2D en weer terug mee als voorbeeld voor deze game. Net zoals in de N. Sane Trilogy zal de game meer dan eens van een 3D perspectief naar een 2D perspectief omschakelen voor het nodige spring en vechtwerk, en weer net zo gemakkelijk schakelt de game terug. Dit gaat allemaal zeer vloeiend en soepel, waardoor dat gevoel van weleer echt intact blijft en dat zit hem in meer aspecten van de game. Het is net zoals voorheen uitdagend, op een vergelijkbaar tempo en met een typische artistieke stijl, die in combinatie met een heerlijk bijpassende soundtrack het echte Crash Bandicoot gevoel oproept.

Mooiere levels

In tegenstelling tot de vorige release is er nu geen vaste basis die men heeft aan moeten houden in de ontwikkeling. Dat in de zin van dat het bronmateriaal nauwgezet gevolgd moest worden. Ditmaal heeft men de volledige vrijheid gekregen om alles naar eigen inzicht op te bouwen en dat zou meer variatie in de gameplay moeten brengen, waarover zo meteen meer. Wat in vergelijking met de vorige games ook opvalt is dat de levels in Crash Bandicoot 4: It’s About Time een stuk gedetailleerder ingekleurd zijn. Het voelt als een wat warmer en voller geheel aan en dat lijkt de game goed te doen, zonder dat het afbreuk doet aan de algehele ervaring die ergens wat klassiek moet zijn om goed bij de rest te passen.

Overigens is dat niet zo heel gek, want hoewel het een volledig nieuwe game betreft, heeft Toys for Bob de animaties, de manier waarop de werelden in de eerdere games in elkaar staken en hoe de mechanieken werkten als basis voor deze game gebruikt. De fundering is dus een bekend aspect, maar er staat een gloednieuw bouwwerk op. Dé manier om zowel creatief om te gaan met de franchise aan de hand van een eigen (nieuwe) interpretatie, zonder de roots van de franchise uit het oog te verliezen. Dat betekent in de gameplay naast het wisselen tussen 2- en 3D dat er ook weer genoeg geheimen in de wereld verstopt zijn, dat het vrij lastig is en dat er genoeg bonuslevels te vinden zijn.

Dat alles zal voor een vrij lange speelduur moeten zorgen, want er is genoeg reden om terug te keren naar eerder voltooide levels. Daarbij komt nog dat je de levels met meerdere personages kunt spelen en daarvoor gebruikt Toys for Bob een creatieve benadering. Gaandeweg zul je in het hoofdavontuur personages tegenkomen en met een gedeelte van hen kun je vervolgens in zogenaamde ‘timeline’ levels spelen om hun ervaringen tot aan de ontmoeting te beleven. Onder de speelbare personages valt in die zin ook Dr. Neo Cortex, die heel anders speelt dan Crash. Zo kan dit personage niet dubbeljumpen, maar wel beschikt hij over een blaster waarmee bij objecten in de wereld kan veranderen ter behoeven van platformen. En zo zit de game vol met meerdere perspectieven op bepaalde levels en dat zou het geheel nog meer waarde moeten geven.

Traditionele gameplay

De gameplay van Crash Bandicoot 4: It’s About Time is voor zover we het hebben kunnen ervaren erg traditioneel. Met andere woorden: het is identiek aan de voorgaande games. Dat betekent veel springen en vijanden uitschakelen en zo hier en daar met de omgeving spelen om verder te kunnen komen. Nieuw zijn daarvoor de vier quantum maskers die je her en der treft, waarvan we er twee tot onze beschikking kregen in de speelsessie. Met één masker is het mogelijk om de tijd te vertragen. Zo zul je her en der plekken tegenkomen waar een brug onzichtbaar is. Door de schakelaar om te halen komt deze brug tevoorschijn, maar voor zeer korte tijd. Op dat soort momenten is het dan zaak om snel te schakelen naar de slow-motion modus, zodat je die brug kan gebruiken om de overkant te bereiken.

Op die manier zijn er ook verschillende kisten te openen en ook zagen we een masker waarmee we bepaalde objecten konden laten verdwijnen of juist tevoorschijn konden laten komen. Dit terwijl we op een liaan aan het grinden waren, waarbij het doel was om telkens de omgeving te manipuleren zodat we niet tegen een rots te pletter vlogen met Crash. In de uiteindelijke game zullen er vier van dit soort maskers zijn en die hebben allemaal op een eigen manier invloed op de omgevingen, wat voor dat stukje extra diepgang en variatie in het platformen zorgt. In de drie levels die we konden spelen had het in ieder geval een leuk effect en we voorzien dat dit in de totale game voor veel uitdaging zal zorgen. Ook omdat je bij elk foutje afgestraft wordt. Hierbij krijg je overigens de keuze uit een tweetal modi: ‘modern’ en ‘retro’.

Als je de game op modern zet, dan zul je her en der in de levels checkpoints tegenkomen en als je de dood vindt, start je vanaf daar. Ongeacht hoe vaak je de pijp uit gaat. Ben je meer van de originele insteek? Dan is retro het alternatief. Je krijgt een beperkt aantal levens en als die op zijn begin je het level helemaal opnieuw vanaf het begin. Wel zul je onderweg nieuwe levens kunnen oppakken, zodat het geen onmogelijke taak wordt. In beide gevallen is de game overigens erg uitdagend, want je moet je sprongen zeer nauwkeurig timen en plaatsen. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van aanvallen, want binnen de kortste keren leg je het loodje.

Dat is trouwens nog een aspect dat wat nadere aandacht vereist in de komende polijstfase. Meer dan eens voelde het net niet accuraat genoeg aan. Te vaak zijn we net ergens vanaf gevallen of langs gesprongen, omdat de indicator die aangeeft waar je gaat landen niet goed genoeg zichtbaar is, of omdat de afstanden niet natuurlijk genoeg aanvoelen voor een platformer. Natuurlijk komt het voor een groot deel op skills aan, maar in een heftige achtervolging op een traditionele Crash manier wil je altijd goed overzicht hebben of een perfecte jumptiming, zodat je alle moves aan elkaar kan rijgen om zo succesvol uit de bus te komen. Datzelfde geldt ook voor gevechten, want daarin wilden we nog weleens verliezen daar waar we toch echt in kwamen zetten met een aanval die al bezig was. Maar goed, dat zijn minimale details en precies iets wat goed afgestemd wordt in de laatste fase van de ontwikkeling. Hopen we.

Voorlopige conclusie

Crash Bandicoot 4: It’s About Time weet het nostalgische gevoel van de N. Sane Trilogy op een goede manier te behouden in een game die aanvoelt alsof het al jaren bij de franchise hoort. Toys for Bob heeft overduidelijk goed gekeken naar wat de trilogie van oorsprong en in de heruitgave zo goed maakte en dat alles hebben ze meegenomen naar dit nieuwe deel. Daar voegen ze nog meer variatie en speelbare personages aan toe, zodat het een divers avontuur wordt. Dat betekent zoveel als veel afwisseling in de levels, perspectieven en personages en dat moet elke liefhebber van de Crash Bandicoot games als muziek in de oren klinken. De game moet zo hier en daar nog wat gepolijst worden, maar desalniettemin is Crash Bandicoot 4: It’s About Time dé game in wording die de fans absoluut zal weten te entertainen met herkenbare en fijne gameplay in een mooi gevarieerde verpakking.