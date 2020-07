Sony heeft een gratis dynamisch Ghost of Tsushima thema beschikbaar gesteld. Het thema past de achtergrond aan naar een afbeelding waarop het personage Jin in de verte is te zien. Daarnaast krijg je muziek uit de game te horen en worden bladeren zachtjes door wind rond geblazen. Het thema is voor iedere regio gratis, maar je moet wel een code verzilveren om het daadwerkelijk te kunnen downloaden.

Voor onze regio is dat code 8T2T-CRNJ-FM72. Deze is onbeperkt beschikbaar en door iedereen te gebruiken. Officieel lanceert Ghost of Tsushima morgen op 17 juli.

Mocht je meer willen weten, lees dan onze Ghost of Tsushima review. De eerste reviews van Ghost of Tsushima zijn in ieder geval uitermate positief. Tot slot lijkt de platinum Trophy van Ghost of Tsushima relatief makkelijk te behalen.