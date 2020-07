Vanaf vandaag is de laatste exclusieve game van Sony voor de PlayStation 4 verkrijgbaar: Ghost of Tsushima. In onze review heb je kunnen lezen dat de game zeker de moeite waard is en ook konden we je vertellen dat de platinum Trophy niet al te ingewikkeld is. Dat motiveert om de game tot in alle hoekjes uit te pluizen, maar voordat je aan de slag kan, moet je wel een update downloaden.

Er zijn al drie updates beschikbaar en daar is nu nog een vierde update bijgekomen. Het gaat hier om update 1.04, maar net zoals bij de vorige updates is de changelog wat vaagjes. Het ontbreekt aan concrete details, maar wat er bekend is, vind je in het kader hieronder.

Met deze updates neemt de grootte van de game redelijk toe. Want afgezien van de 34GB die de basis game vereist, zijn deze updates gezamenlijk goed voor ongeveer 11.3GB. Weet dus dat je even moet wachten vooraleer je kunt spelen.