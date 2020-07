Vandaag kun je de wereld van Ghost of Tsushima betreden en daarin is veel te ontdekken. Een nieuwe video van de PlayStation 4-exclusive laat een aantal van deze wonderschone gebieden zien.

Ghost of Tsushima speelt zich af in de dertiende eeuw, wanneer het Mongoolse rijk Japan is binnengevallen. Jin Sakai is één van de laatste samoerai van zijn clan en doet er alles aan om zijn dorp weer terug te winnen. Tijdens het avontuur van Jin kom je op indrukwekkende plekken terecht en een aantal hiervan kan je in de onderstaande trailer zien.