Activision heeft nog steeds met geen woord gerept over de nieuwe Call of Duty voor dit jaar, daar waar de verwachting is dat er een nieuwe zal verschijnen. Sterker nog, dat is al bevestigd door de uitgever bij een aandeelhoudersmeeting. Toch laat de aankondiging nog steeds op zich wachten en dat is opvallend. Meestal weten we rond mei/juni wel wat er aan zit te komen.

Het lekken gaat ondertussen wel gewoon door, want laatst konden we al melden dat een afbeelding van Call of Duty: Black Ops was gelekt en dat deze game onder de codenaam ‘The Red Door’ op het PlayStation Network stond. Nu is diezelfde game, met dezelfde codenaam, opnieuw gelekt, maar dan via de Xbox Store.

De game is niet toegankelijk zonder code, maar Activision staat erbij aangegeven als distributeur. Daarnaast is de installatiegrootte van de game 81GB, wat behoorlijk fors is. Wederom gaat het om een alpha. Dit wekt de indruk dat de game al uitvoerig gespeeld wordt door bijvoorbeeld de ontwikkelaars, maar een bevestiging daarvan hebben we (helaas) niet.

De omschrijving van The Red Door in de Xbox Store is mysterieus en zegt vooralsnog niet zo veel: