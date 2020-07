Dit najaar kunnen we Scandinavië en Engeland ten tijde van de Vikingen gaan verkennen in Assassin’s Creed: Valhalla. Dat is een nieuwe richting qua setting, nadat we veel tijd in zonnige gebieden hebben doorgebracht in Origins en Odyssey. Voordat het zover is, zal Ubisoft je de kans geven om jezelf alvast in de outfit van een Viking te steken.

Assassin’s Creed: Odyssey heeft een nieuwe update gekregen van een kleine 4GB groot. Het betreft hier update 1.5.4 en deze verricht de onderstaande acties in de game. Dat is niet het enige, want er is ook nieuwe content aan de game toegevoegd en dat is het zogenaamde ‘Northern Traveler’s Set’, wat een referentie aan de Vikingen is.

Sterker nog, dat is duidelijk te zien aan de afbeelding hieronder. Deze set bestaat uit een bijl, een helm en wat bijpassende kledij. Daarmee kan je je in Odyssey als een Viking verkleden en rond gaan rennen. Wel betreft het hier betaalde content die je binnenkort via de in-game store kunt aanschaffen. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat de content op een andere manier te verkrijgen is.

Dat kan overigens nog veranderen, want Ubisoft zal binnenkort meer details bekendmaken.