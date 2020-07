In 2012 verscheen Dragon’s Dogma voor onder andere de PlayStation 3 en in 2017 kwam de game ook naar de PlayStation 4. Nu maakt het spel de overstap naar Netflix en wel als anime. Deze zal op 17 september te zien zijn op de streamingservice.

De tekenfilmserie wordt gemaakt door studio Sublimation, Inc. en zij waren verantwoordelijk voor onder andere Walking Meat en werkten mee aan 009 Re: Cyborg en Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These.

De verhaallijn van Dragon’s Dogma zal hetzelfde zijn als die van de game. Dus je volgt Ethan in zijn strijd om zijn hart weer terug te krijgen van de draak die hem dat heeft afgenomen.

Only the Arisen can face the Dragon and defeat the apocalypse. Here's your first look at the anime series adaptation of Capcom's action fantasy classic Dragon's Dogma, arriving September 17th. pic.twitter.com/UxJMcUrsdp

— NX (@NXOnNetflix) July 14, 2020