Na de uitgebreide gameplay onthulling van Assassin’s Creed: Valhalla afgelopen zondag, komt Ubisoft nu met een nieuwe trailer. In de game neem je de rol aan van Eivor, een mannelijke/vrouwelijke Viking die Engeland zal bezoeken om zich daar te vestigen.

Dit personage wordt in een gloednieuwe trailer nader aan je voorgesteld. Deze trailer werpt een eerste blik op het leven van Eivor, check het hieronder. Assassin’s Creed: Valhalla verschijnt op 17 november voor de PlayStation 4, Xbox One, Stadia en pc. Later verschijnt de game nog voor next-gen consoles.