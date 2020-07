Als je graag pretparken bouwt en van games houdt als de klassieke Rollercoaster Tycoon franchise, dan staat er eind dit jaar iets spectaculairs voor je klaar. Planet Coaster zal dan namelijk verschijnen voor zowel de PS4 als de PS5. Deze pretpark simulator ontving veel lof op pc en Frontier Development laat nu zien hoe deze game oogt op de console.

In de onderstaande trailer krijgen we veel gameplay te zien, wat een helder overzicht van de game geeft. In Planet Coaster moet je vanuit het niets een succesvol pretpark zien op te bouwen. Bouw diverse attracties, zorg dat het pretpark er netjes en schoon uitziet, en zorg goed voor je personeel. Voor je het weet heb je een pracht van een pretpark en kan je genieten van je harde werk.

Planet Coaster verschijnt eind dit jaar, maar een releasedatum ontbreekt vooralsnog. Het plezier spat in ieder geval van het scherm, dus de trailer is zeker de moeite waard om te bekijken.