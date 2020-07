EA heeft met de Star Wars-licentie een aardige goudmijn in handen. Zo hebben we natuurlijk Star Wars: Battlefront II gezien en ook het succesvolle avontuur van Cal Kestin in Star Wars Jedi: Fallen Order. Later dit jaar verschijnt alweer de volgende Star Wars game, Star Wars: Squadrons. Deze focust zich volledig op de gevechten tussen de iconische ruimteschepen.

EA heeft de lijst aan voertuigen nu bevestigd. Zo kan je bij launch aan de slag met acht verschillende gevechtsvliegtuigen. Deze voertuigen zijn onderverdeeld in vier verschillende klasses, die ieder hun sterke en zwakke kanten kennen. Allereerst gaan we even dieper in op de verschillende tactieken van de diverse ruimteschepen.

Power Management

Een van de kernaspecten van Squadrons is het zogeheten Power Management, waarmee je als speler kunt kiezen om een van de subsystemen van meer of minder kracht te voorzien. Je kunt kiezen uit de motoren, schild of lasers en elk onderdeel heeft zo zijn eigen voordelen en nadelen.

Allereerst kan je ervoor kiezen om Power Management te gebruiken op je motoren. Hoe meer kracht je toevoert naar je motoren, des te sneller je gaat. Zitten je motoren op maximale kracht? Dan kan je een spectaculaire speedboost doen, waardoor je tijdelijk ontzettend snel gaat.

Ten tweede kun je er ook voor kiezen om meer kracht toe te voeren aan je schilden. Wanneer jouw schilden op maximale kracht zijn, krijg je zogeheten Overshields, die tot maximum 200 procent kunnen gaan. Deze Overshields beschermen zowel de voor- als achterkant van jouw schip en geven dus extra bescherming. Je kunt er ook voor kiezen om je schilden enkel aan de voor- of achterkant te plaatsen wanneer je Overshields gebruikt, maar dan laat je de andere zijde van je schip volledig kwetsbaar.

Starfighters, die niet over schilden beschikken, hebben nog een andere optie. In plaats van de schilden te plaatsen aan de voor- of achterkant, kunnen sommige Starfighters alle kracht van het schip razendsnel converteren naar de andere zijde. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je een krachtige aanval wilt inzetten terwijl je snelheid zeer laag is. Meer snelheid en amper vuurkracht kan uiteraard ook.

Ten derde kan je uiteraard ook volledig voor een krachtig offensief gaan en al het vermogen richting je lasers sturen. Wanneer de lasers op maximale kracht zijn, zullen ze in een Overcharge gaan en kan je tijdelijk veel meer schade toedienen voordat je weer over normale vuurkracht beschikt.

Verschillende classes

Zoals we al aangaven in het begin van dit artikel, zijn de acht beschikbare voertuigen onderverdeeld in vier klassen. Deze vier opties zijn Fighters, Bombers, Interceptors en Support. Ook in dit geval zijn er voor- en nadelen verbonden aan de keuze hierin, die we hieronder kort toelichten.

Fighters zijn het meest gebalanceerd van de vier beschikbare klassen. Ze zijn goed in een gevecht, zijn redelijk mobiel en kunnen ook wat schade incasseren. Bombers bewegen een stuk trager, maar kunnen veel schade incasseren en nog meer schade veroorzaken. Deze Bombers zijn uitstekend om grotere doelwitten uit te schakelen.

Interceptors zijn de snelste van de vier en zijn perfect voor hit-and-run aanvallen. Ze zijn ontzettend snel en doen veel schade in korte tijd, maar zijn tegelijkertijd ook zeer kwetsbaar. Als laatste hebben we nog de Support-type voertuigen. Ze zijn speciaal gemaakt om andere schepen te repareren en van nieuwe munitie te voorzien, maar kunnen zelf ook verrassend uit de hoek komen. Zo kunnen ze met ‘tractor beams’ ruimteschepen vertragen of tegenhouden, mijnen plaatsen en ook kunnen ze turrets plaatsen.

Lang niet alles hebben we kunnen benoemen, maar we hebben de belangrijkste punten min of meer allemaal wel aangehaald. Voor alle informatie kan je hier terecht. Tot slot kan je hieronder nog de lijst van voertuigen vinden.