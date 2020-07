Enkele maanden geleden onthulde Sony Interactive Entertainment de nieuwe controller voor de PlayStation 5, die ook gelijk een nieuwe naam heeft gekregen: DualSense. Deze controller is sindsdien al een paar keer in het ‘wild’ opgedoken, maar het kan net zo goed trucage zijn.

Iemand die de controller wel heeft is Geoff Keighley. Zo heeft hij via Twitter laten weten. Hij toont de controller in een korte video, met daarbij het bericht dat we vanavond om 18:00 uur de eerste hands-on sessie zullen kunnen bekijken. Hoe en wat is afwachten, want het ziet er niet naar uit dat hij al een PS5-game op de console kan spelen.

This is the #PlayStation5 DualSense Controller. Tomorrow at Noon ET / 9 am PT, it's time to go hands on. Can't wait to tell you about my experience. https://t.co/Hp7WuLrjXk #SummerGameFest pic.twitter.com/hvxTouNrc1

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 16, 2020