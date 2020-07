Sony heeft twee abonnementsvormen op de PlayStation die altijd apart van elkaar bestaan hebben: PlayStation Now en PlayStation Plus. Het aantal gebruikers verschilt behoorlijk tussen deze twee services, maar PlayStation Now is groeiende. Dat PlayStation Plus veruit de grootste gebruikersgroep heeft mag geen verrassing zijn, het is immers nodig op de PlayStation 4 om online te kunnen gamen. PlayStation Now is vooral voor de wat oudere games bedoeld en zal op de PlayStation 5 ongetwijfeld een grote rol gaan spelen.

Er bestaat een goede kans dat Sony PlayStation Now straks pusht als backwards compatibility middel voor PlayStation 3 games, alsook oudere titels. Het merendeel van de PlayStation 4 games zou gewoon op de PlayStation 5 moeten werken, dus daarmee is alles gedekt. De vraag is alleen of het handig is om de twee diensten nog steeds apart van elkaar aan te bieden, want Microsoft is binnen zijn eigen omgeving een stuk interessanter bezig met Game Pass.

Er is al veel gezegd en geschreven over Game Pass, duidelijk is dat het veel waar voor je geld biedt. Je betaalt een relatief klein bedrag per maand en daarmee krijg je toegang tot diverse games, waaronder first-party exclusieve titels. Nu bestaat Game Pass al even, maar Microsoft heeft nu een nieuwe stap vooruit gezet. In september zal Microsoft een aangepaste versie van de Ultimate Game Pass gaan aanbieden voor een bedrag van ongeveer €15,-.

Hieronder valt de bibliotheek van Game Pass games, en dus first-party exclusives op release, alsook Xbox Live Gold en Game Pass voor de pc. Daar zal in september ook onbeperkte toegang tot de Xcloud streamingservice bijkomen. Toegegeven, als je het maandelijkse bedrag van PlayStation Now en PlayStation Plus bij elkaar legt zit je op ongeveer hetzelfde. In dat kader zou Sony een vergelijkbare service aan kunnen bieden, maar dan nog heeft Microsoft één voordeel: ‘gratis’ toegang tot first-party games op de release.

Sony heeft met gratis games natuurlijk iedere maand een mooie troef in handen, maar daar gaat Microsoft weer overheen. Onder de Ultimate Game Pass valt immers ook Xbox Live Gold en via die service krijg je maandelijks vier games, twee voor de Xbox 360 en twee voor de Xbox One. Uiteindelijk is het onder de streep Microsoft die toch wel met enige afstand de beste deal weet te bieden. Kort gesteld biedt Ultimate Game Pass precies alles wat je nodig hebt.

Daar waar Sony vroeger een voordeel bood met PlayStation Plus door optionele extra’s aan te bieden, was Xbox Live Gold destijds een relatief kale abonnementsvorm. Microsoft heeft door de jaren heen een behoorlijke inhaalslag gemaakt en inmiddels zijn ze Sony gepasseerd, qua aangeboden content vooral. Nu heeft Sony een groot publiek en het gros betaalt graag voor de goede services die ze bieden, toch begint het gat met Microsoft wel groot te worden en daar zal Sony op moeten antwoorden. Je hebt immers genoeg gamers die niet aan een platform gebonden zijn en puur naar de mooiste deals en content kijken.

Met de komst van de PlayStation 5 verwachten gamers natuurlijk een upgrade in PlayStation Plus naar gratis titels voor dat platform. Maar als we de PlayStation 4 erbij pakken, dan duurde het vrij lang voordat we noemenswaardige PlayStation 4 games ‘gratis’ kregen. Als Sony datzelfde traject volgt, dan wordt de afstand nog groter, want met Ultimate Game Pass krijg je straks direct toegang tot de grootste first-party releases op de Xbox Series X, en ja, dat is toch wel een erg aantrekkelijk idee.

Mooi om dat eens op te werpen voor de Jouw mening van deze week. Ben je het er mee eens en zal Sony op z’n minst de twee losse services met elkaar moeten combineren om het aantrekkelijker te maken? Of heb je liever dat Sony op een andere manier met een antwoord komt. Bijvoorbeeld door zijn first-party titels plus een select aantal second/third-party titels gratis beschikbaar te stellen bij de release via PS Plus of PS Now? Of vind je het wel prima zo, omdat je met PlayStation Plus in verhouding goedkoper uit bent ten opzichte van Ultimate Game Pass of omdat PlayStation Now je domweg niet interesseert?

Goed, het kan weer alle kanten op en je mening horen we zoals altijd graag hieronder!