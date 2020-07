Sony heeft weer een nieuwe Ghost of Tsushima video uitgebracht waarin je kan zien wat er allemaal in de game is aan te passen. Voor hoofdpersonage Jin Sakai heb je de beschikking over een uitgebreide garderobe aan kledingstukken en bepantsering. Bevalt die broek je wel, maar de kleur staat je tegen? In de open wereld zijn voldoende grondstoffen te vinden om alles te kunnen verven.

Tijdens je reis leer je nieuwe vaardigheden en kun je Jin aanpassen, zodat hij zich perfect leent voor de door jou gewenste speelstijl. Dat kun je verder afstellen door Charms te vinden en uit te rusten. Al dat harde werken kun je vervolgens vastleggen in een uitgebreide foto modus. Tot slot kun je de game met het Kurosawa filter spelen, waardoor het net lijkt alsof je in een klassieke Japanse samurai film bent beland.

Vanaf vandaag is Ghost of Tsushima voor de PlayStation 4 verkrijgbaar. In onze review heb je kunnen lezen dat de game de moeite waard is. Mocht je toch nog niet overtuigd zijn, dan helpt wellicht deze nieuwe video van Ghost of Tsushima die een aantal van de vele wonderschone omgevingen uit de game laat zien. Wil je al aan de slag? Dan zul je eerst nog even een flinke update moeten binnenhalen.