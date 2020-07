Reddit-gebruiker Kevin0304 heeft een indrukwekkende PlayStation 5 user interface in elkaar geknutseld. Eerder gaf Sony zelf al aan dat de PlayStation 5 user interface volledig opnieuw ontworpen is. In datzelfde bericht werd beweerd dat we snel meer zouden zien, echter is dat inmiddels een maand geleden. Ook komt mogelijk de recent gepatenteerde AI-assistent in de nieuwe interface terug.

Tot het echter zo ver is, kun je wegdromen bij de mogelijkheden die Kevin0304 voorstelt. Zo is er een nieuw homescreen te zien, doet de AI-assistent suggesties, kun je apps en games pinnen en kun je tussen een lichte en donkere modus schakelen. Tot slot krijg je een nieuwe winkel te zien en werken notificaties een stuk minder omslachtig. Eind dit jaar weten we hoe accuraat het bovenstaande daadwerkelijk is.