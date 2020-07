Eerder deze week maakte Konami bekend dat ze dit jaar niet met eFootball PES 2021 zullen komen, maar in plaats daarvan een update uitbrengen voor de game van vorig jaar. De grootste focus van de ontwikkelaar ligt op de next-gen versie, dus een volwaardig nieuw deel zullen we pas in 2021 mogen verwachten.

Inmiddels heeft de uitgever ook de releasedatum van deze update bekendgemaakt, op 15 september zal de update voor eFootball PES 2020 uitgebracht worden. Deze uitbreiding heeft een prijskaartje van rond de €30,-. Hieronder valt zoal een update van alle outfits van de spelers en teams, ook alle transfers zijn up-to-date en de EK content zit erbij inbegrepen.