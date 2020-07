Ghost of Tsushima is een uitstekende game gebleken en Sucker Punch kan overduidelijk goed met de PlayStation 4 hardware overweg. Als je de game speelt zul je merken dat de laadtijden erg kort zijn en dat is natuurlijk gunstig. De grap is echter dat ze in eerste instantie nog korter waren, maar dat Sucker Punch de duur ietwat heeft opgevoerd.

Tijdens een laadscherm krijg je gameplay tips te zien, maar doordat het laden zo snel ging, waren deze tips nauwelijks te lezen. Om dat mogelijk te maken heeft Sucker Punch de laadtijden met een fractie van een seconde langer gemaakt, zodat je één of twee tips kunt checken voordat je weer verder gaat met spelen.

Een omgekeerde wereld natuurlijk, maar alsnog zijn de laadtijden bijzonder snel. Dit vormt dus geen enkele vorm van oponthoud tijdens het spelen. Sucker Punch is overigens erg handig omgegaan met de manier waarop de data ingeladen wordt, waarmee de zeer korte laadtijden dus gerealiseerd konden worden.

Een uitgebreider stuk daarover kun je vinden bij Kotaku, die daarover sprak met lead engine programmer Adrian Bentley.