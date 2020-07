In één van de fragmenten van de Assassin’s Creed: Valhalla gameplay onthulling was te zien dat Eivor iemand doodde met zijn ‘hidden blade’. In de beelden zagen we het mes dwars door het vlees snijden en botten breken via een soort ‘x-ray’ perspectief, zoals we dat kennen van Mortal Kombat en Sniper Elite.

Dit was niet een fragment om de beelden nog wat spectaculairder te maken, het blijkt een integraal onderdeel van de gameplay te zijn. Spelers zullen dus bij een aanval met het mes een x-ray perspectief op de kill kunnen krijgen om het gruwelijke nog wat extra te benadrukken.

Het is niet iets wat willekeurig voorkomt, het zal door de spelers ‘getriggerd’ worden meldt Access the Animus op Twitter. Dit naar aanleiding van een bevestiging door game director Benoit Richer.

Game Director @BenoitRicher has confirmed that (for lack of a better term) "X-ray assassinations" were not just part of the #AssassinsCreed Valhalla gameplay trailer, but will be part of the gameplay and be player trigged!

We thank @jonathandg20 for the heads up! https://t.co/CR7vv3LmCV pic.twitter.com/bIrrqKmLTY

— AccessTheAnimus (@AccessTheAnimus) July 16, 2020