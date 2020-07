Rockstar Games heeft de komende dagen weer het één en ander aan acties opgezet in GTA Online, zoals ze dat wekelijks doen. Deze week kun je het driedubbele aan beloningen ontvangen als je de Vespucci Job doet, wat natuurlijk een gunstige manier is om snel geld en RP te verdienen.

Als je deelneemt aan de RC Time Trials en de Special Cargo Sell missies, dan krijg je dubbele beloningen, dus ook die tak van sport is de komende dagen erg lucratief. Vergeet ook zeker niet om een bezoekje te brengen aan het Diamond Casino & Resort, want de Lampadati Komoda in custom kleurstelling is momenteel de hoofdprijs bij het Lucky Wheel.

Vanzelfsprekend ontbreekt het deze week ook niet aan kortingen en dat hebben we op een rijtje gezet.

Executive Offices – 40% korting:

Maze Bank West

Arcadius Business Center

Lombank West

Maze Bank Tower

Executive Office aanpassingen – 30% korting:

Interiors

Organization Name Change

Money Safe

Gun Locker

Accommodation

Personal Assistant

Voertuigen:

Maxwell Vagrant – 40% korting

Karin Everon – 40% korting

Vapid Retinue – 40% korting

Übermacht Rebla – 30% korting

Bugstars Burrito – 50% korting

Albany V-STR – 30% korting

Ten slotte krijgen PlayStation Plus abonnees een bonus van GTA$ 1.000.000,- voor het spelen van de game tussen nu en 5 augustus. Daarnaast ontvangen ze maandelijks een bonus van GTA$ 1.000.000 tot aan de release van GTA Online op de PlayStation 5.

Twitch Prime abonnees krijgen als ze tussen nu en 22 juli inloggen een bonus van GTA$ 200.000 bovenop een extra bonus van GTA$ 1.000.000. Verder is de korting op Pixel Pete’s Arcade nog steeds van toepassing en er geldt een korting van 85% op de HVY APC en Överflöd Imorgon.