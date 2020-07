Het is eindelijk zover: de (voor zover bekend) laatste PS4-exclusive, Ghost of Tsushima, ligt in de winkels. We hopen dan ook dat jullie er op dit moment erg veel plezier aan kunnen beleven. Ontwikkelaar Sucker Punch maakte alleszins van de gelegenheid gebruik om even terug te blikken op het parcours dat ze aflegden vooraleer de game uiteindelijk in de rekken lag. Een nieuw bericht op de PlayStation Blog blikt even terug.

Wat blijkt, Ghost of Tsushima startte eigenlijk als een totaal andere game dan wat het uiteindelijk is geworden. Na de laatste inFamous-games besliste Sucker Punch namelijk om een nieuw soort game te maken in een grote open wereld met melee combat. De setting was initieel echter nog totaal niet vastgelegd. Er werd nagedacht om de game te doen draaien rond piraten, de Schotse balling Rob Roy MacGregor en de drie musketiers. Brian Fleming van Sucker Punch aan het woord:

“All these were considered — but we kept coming back to feudal Japan and telling the story of a samurai warrior. Then one fateful fall afternoon we found a historical account of the Mongol invasion of Tsushima in 1274, and the entire vision clicked into place.”

Het team moest bovendien wat breken met hun inFamous-games om zo een totaal nieuwe wereld met nieuwe systemen te bouwen. Ook daar heeft de game tijdens de ontwikkeling erg veel veranderingen meegemaakt.

“At times, the task seemed impossible. The game got away from us a little bit — it felt like we were wrestling an octopus. We had trouble just keeping track of the state of the game. Was it playing better with yesterday’s new changes? It’s a simple question to ask, but hard to answer unless you can cancel all your meetings for a week and play through the game.”

De game heeft uiteindelijk zijn bestemming bereikt en we kunnen wel stellen dat Sucker Punch in hun opzet is geslaagd. Wij waren alleszins fan, dus lees zeker onze review eens na. Ghost of Tsushima is nu verkrijgbaar.