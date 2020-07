Geoff Keiglhy heeft vanavond door middel van een livestream voor het eerst de DualSense controller van de PlayStation 5 in actie getoond. Hierbij gaf hij wat meer informatie over de nieuwe controller en demonstreerde hij enkele functies tijdens een korte gameplay demo van Astro’s Playroom.

De livestream begon met een betere kijk op de DualSense controller. Tot nu toe waren er enkel afbeeldingen van de controller vrijgegeven, maar nu hebben we ook bewegende beelden, waardoor we toch een meer gedetailleerde indruk krijgen. De DualSense werd ook vergeleken met de DualShock 4 controller en hieruit blijkt dat de DualSense iets groter is. Keighly gaf aan dat de DualSense ook net iets zwaarder is dan de DualShock 4, maar dat verschil is niet erg groot. De DualSense voelt wel robuuster aan, aldus Keighly.

Keighly deelde ook zijn impressies van de DualSense controller nadat hij er al kort mee heeft kunnen spelen en die zijn zeer positief. Hij haalde de adaptive triggers aan. Dat wat er op je scherm gebeurt en wat jij in een game doelt, voel je hierdoor veel beter terug in de L2- en R2-knoppen. Een voorbeeld dat Keighly aanhaalde was wanneer je een boog spant, dat je de weerstand heel nauwkeurig in de triggers voelt. Hij benoemde ook de haptic feedback en de speaker van de controller.

Vervolgens werd de DualSense daadwerkelijk in actie getoond en dit gebeurde met een korte gameplay demo van Astro’s Playroom. Deze game staat voorgeïnstalleerd op de PlayStation 5 en is bedoeld om de unieke functies van de DualSense controller uit te lichten.

De livestream werd afgesloten met een interview met Eric Lempel, de Worldwide Head of Marketing van PlayStation. Lempel vertelde hierin wat meer over de DualSense en wat de controller voor nieuwe ervaringen kan bieden ten opzichte van de voorgaande PlayStation controllers. Ook vertelde hij nog meer over de PlayStation 5 in het algemeen en de strategie die Sony aanhoudt voor de nieuwe generatie consoles.

Benieuwd naar de beelden van de DualSense controller en Astro’s Playroom? Hieronder kun je de livestream, die een klein half uur duurt, in zijn geheel terugkijken.