Jawel van werkelijk alles bestaat wel een soort videogame equivalent en voor al degenen die wel eens durven streamingplatforms bezoeken, is er nu “Gamer Girl”, een FMV waarbij jij de rol op je neemt van een chat moderator bij een populaire vrouwelijke streamer. Het leven van een streamer is echter niet altijd even koosjer, want al snel merk je als moderator op dat er enkele lugubere types in de chat rondhangen…

Adopt the role of moderator for up and coming streamer ‘Abicake99’, who’s back online after the mysterious disappearance of her friend Becky. Featuring multi-branched narrative and real-time chat simulation, your role as moderator is to control the stream, level up mod powers, guide Abi’s choices and uncover the threat she faces by an anonymous predator who hides in the stream’s chat.