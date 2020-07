Sinds de onthulling van de DualSense controller voor de PlayStation 5 in april van dit jaar, vroegen velen zich af of de nieuwe controller mogelijk knoppen op de achterkant heeft. Er waren diverse redenen om aan te nemen dat dit een mogelijk zou kunnen zijn. Zo dook er eind vorig jaar een patent van Sony op voor een PlayStation controller met knoppen op de achterkant en tevens was rond diezelfde tijd de lancering van de Back Button Attachment voor de DualShock 4 opvallend. De afbeeldingen van de DualSense die Sony heeft vrijgegeven, gaven nooit een goed beeld van de achterkant, dus een echt antwoord hadden we tot op heden niet.

Daar is nu wel verandering in gekomen en om maar meteen antwoord te geven op die veelgestelde vraag: nee, de DualSense controller heeft geen knoppen op de achterkant. Gisterenavond liet Geoff Keighly in een speciale livestream de DualSense uitgebreid zien en zo kregen we ook een paar keer de achterkant van de controller te zien. Zoals je hieronder kunt zien, zitten er overduidelijk geen knoppen op de achterkant.

Tijdens de livestream werd de DualSense ook vergeleken met de DualShock 4 controller en tevens werd de PS5 controller in actie getoond met een demo van Astro’s Playroom. Voor meer informatie en beelden kun je hier terecht.