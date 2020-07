Eerder deze week werd er een gerucht verspreid dat suggereerde dat Sony op een avond uit het niets de prijs en de releasedatum van de PlayStation 5 zou aankondigen, samen met de mededeling dat pre-orders vanaf dat moment officieel van start zouden gaan. Dit bleek echter niet te kloppen en we weten er dus nog altijd niets over.

Inmiddels is het ook duidelijk dat dergelijke geruchten niet overeenkomen met de plannen van Sony. In een livestream die de DualSense controller uitlichtte, vertelde Eric Lempel, Worldwide Head of Marketing van Sony, hier meer over. Lempel gaf aan dat hij niet weet waar het gerucht van deze week vandaan kwam. Vervolgens was hij erg duidelijk over de pre-orders. Sony zal ruim van tevoren laten weten wanneer het officieel mogelijk wordt om de PlayStation 5 te pre-orderen. Dit zal niet zonder aankondiging van het ene op het andere moment gebeuren, aldus Lempel.

“I think it’s safe to say we’ll let you know when preorder will happen. It’s not going to happen with a minute’s notice. We’re going to at some point let you know when you can preorder PlayStation 5. So, please, don’t feel like you have to go run out and line up anywhere until you receive official notice on how that will work.”

Zit je dus met smart te wachten op het moment dat je de PS5 kunt pre-orderen, dan weet je nu in ieder geval dat Sony op tijd met een aankondiging komt. Wanneer we meer nieuws over de prijs en de releasedatum en de start van de officiële pre-orders van de PlayStation 5 kunnen verwachten, is op dit moment nog niet duidelijk. Laten we hopen dat we hier snel meer over gaan horen.