Met de kleurstelling van de PlayStation 5 en de bijbehorende accessoires heeft Sony andere weg ingeslagen dan we van ze gewend zijn. De console, de DualSense controller en alle andere officiële producten zijn immers zwart met wit gekleurd, in plaats van het volledig zwarte ontwerp dat met de vorige generaties de standaard was. De keuze voor zwart en wit is in ieder geval gewaagd en hoewel het bij velen in de smaak valt, zijn er toch ook mensen die graag andere kleurenvariaties zien.

In zijn livestream rondom de DualSense controller kreeg Geoff Keighley de kans om met Eric Lempel – Sony’s Worldwide Head of Marketing – te praten en in zijn interview vroeg Keighley hem ook naar dit onderwerp. Lempel kreeg de vraag of er ook andere kleuren voor de PlayStation 5 en de DualSense op de planning staan en hij antwoordde door te zeggen dat Sony hier “op een gegeven moment” meer over zal delen. De focus ligt vooralsnog enkel op de standaard modellen met zwart en wit en volgens Lempel is het al een flinke uitdaging om die producten nu goed op de markt te brengen.

Voorlopig moeten we het dus doen zonder andere kleurstellingen, dus er is helaas nog geen goed nieuws voor degenen die de PlayStation 5 graag in een ander jasje zien. Tegelijkertijd suggereert Lempel met zijn antwoord wel dat we op een later moment wel degelijk andere kleuren kunnen verwachten. Gezien Sony’s aanpak met de vorige consolegeneraties ligt het ook zeker in de lijn der verwachting dat er gaandeweg nieuwe kleuren geïntroduceerd worden, al zullen we daar dus eerst nog een tijdje op moeten wachten.