Over iets meer dan een week brengt Focus Home Interactive een nieuwe game genaamd Othercide uit. De laatste weken hebben we al diverse trailers van deze tactische horror RPG voorbij zien komen en ook nu zijn er weer nieuwe beelden verschenen. Deze keer wordt de gameplay van Othercide uitgelicht.

In de gameplay overview video krijg je in enkele minuten uitgelegd wat je precies kunt verwachten wanneer je Othercide gaat spelen. Zo wordt de setting nader toegelicht en kom je meer te weten over hoe de combat in elkaar steekt. Ook leer je hoe de Daughters – de strijders waarmee je de gevechten aangaat – zich kunnen ontwikkelen en hoe je nieuwe vaardigheden kunt vrijspelen. Bekijk de beelden hieronder.

Othercide komt op 28 juli uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.