NIS America heeft aangekondigd dat er tussen eind augustus en eind september verschillende games uit de Danganronpa-serie uit de PlayStation Store worden verwijderd. De uitgever deelde dit nieuws via Twitter en in een korte blogpost wordt er verder geen uitleg gegeven over de reden achter dit besluit.

In totaal worden vijf van de zeven Danganronpa-games die nu in de PlayStation Store te vinden zijn, uit de digitale winkelrekken verwijderd. Het gaat om games voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation Vita. Opvallend is dat het nieuwste deel uit de serie nog geen drie jaar na de release alweer uit de PlayStation Store verdwijnt en dat van de spin-off Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls de PS4-versie wel te koop blijft.

Hieronder hebben we de Danganronpa-games die uit de PlayStation Store verdwijnen op een rijtje gezet, inclusief de data waarop ze verdwijnen.

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls (PS Vita) – 31 augustus 2020

Danganronpa: Trigger Happy Havoc (PS Vita) – 4 september 2020

Danganronpa 2: Goodbye Despair (PS Vita) – 4 september 2020

Danganronpa V3: Killing Harmony (PS Vita) – 25 september 2020

Danganronpa V3: Killing Harmony (PS4) – 25 september 2020

Als je nog één van de bovenstaande games aan je verzameling wilt toevoegen, dan moet je er dus snel bij zijn. Na de genoemde data zijn de betreffende titels niet meer in de PlayStation Store te vinden.