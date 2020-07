Aan het einde van dit jaar verschijnen de next-gen consoles en dan is het altijd interessant om te zien wat er gebeurt met oudere generatie, in dit geval dus de PlayStation 4 en de Xbox One. Sony en Microsoft kiezen duidelijk voor verschillende strategieën. Microsoft kiest ervoor om de eerste tijd – vermoedelijk enkele jaren – geen exclusieve games voor de Xbox Series X uit te brengen. Sony hanteert een totaal andere aanpak en heeft al diverse PS5-exclusives gepresenteerd.

Een logische vraag is nu dan ook wat de plannen van Sony zijn voor de PlayStation 4. Deze week verscheen Ghost of Tsushima voor de PS4 en dit was – voor zover we nu weten – de laatste grote PS4-exclusive van Sony voor de release van de PlayStation 5. Als we Sony moeten geloven, hoeven we echter niet te vrezen dat het nu ook gedaan is met de first-party ondersteuning voor de PlayStation 4.

In de livestream van Geoff Keighley rondom de DualSense controller sprak Eric Lempel, Sony’s Worldwide Head of Marketing, over de overgang naar de volgende generatie en wat dit voor gevolgen heeft voor de PlayStation 4. Lempel gaf in het interview duidelijk aan dat Sony nog veel in petto heeft voor de PS4. Er zit nog “veel leven” in de console en Sony gaat nog met veel moois komen, aldus Lempel.