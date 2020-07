De Fairy Tail RPG staat voor later deze maand op de planning en uitgever Koei Tecmo wil dan ook erg graag dat we allen goed voorbereid zijn op deze release. Vandaar misschien dat we nu een nieuwe video te zien krijgen die een mooie brok van meer dan 30 minuten gameplay aan ons toont. Deze gameplay wordt ons voorgesteld door stemacteurs Katsuyuki Konishi (Laxus Dreyar) en Sayaka Ohara (Erza Scarlet).

Je kan de volledige video hieronder checken, maar zoals wel vaker gebeurt bij dit soort games is die Japans ingesproken. Vertaalde ondertiteling kan je uiteraard uit de nood helpen! Fairy Tail komt, na erg veel vertraging, uiteindelijk uit op 30 juli.