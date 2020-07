In deze nare coronatijden zijn we het ondertussen al gewend dat games, films en andere zaken enkele maanden opgeschoven worden. We kijken er dus niet meer van op wanneer een uitgever nogmaals een onverhoopt uitstel aankondigt. In het geval van Dying Light: Hellraid heeft het echter niets met corona te maken. De game wordt namelijk uitgesteld om zo veel mogelijk suggesties van spelers alsnog in het eindresultaat te verwerken.

Hellraid – dat ooit als op zichzelf staande game ontwikkeld werd, maar nu hoge ogen moet gooien als late Dying Light uitbreiding – kreeg onlangs namelijk een beta. Daar kwamen heel wat reacties op. Suggesties die de ontwikkelaar nu wil implementeren in het DLC-pakket, in de hoop de game beter te maken. Om hiervoor tijd te maken, wordt Hellraid dus uitgesteld. De DLC zal niet langer verschijnen op 23 juli, maar op 14 augustus.

We received tons of great feedback during our beta of Dying Light – Hellraid. Big thanks to everyone who participated! We’re hell-bent on applying your suggestions, so we will be launching the new game mode on August 13 for PC, and August 14 for consoles. pic.twitter.com/3rqp680b7P

