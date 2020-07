Weird West werd in 2019 aangekondigd als een actie-RPG in een westernsetting met horrorelementen. Het unieke visuele stijltje met aantrekkelijk top-down perspectief sprak direct tot de verbeelding. Tot dusver was het echter onduidelijk op welke platformen de game precies zou verschijnen… tot nu.

Al is de informatie die we op dit moment tot onze beschikking hebben ook best vaag. Op Twitter liet ontwikkelaar WolfEye Studios namelijk weten dat de game in 2021 voor pc en consoles zal verschijnen. Welke consoles is vooralsnog niet duidelijk, al wijst 2021 op een PS5-release, met mogelijk een uitbreiding naar PS4.