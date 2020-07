Een bericht voor de jongste gamers onder ons, want ook zij mogen niet genegeerd worden. Een videogame versie van het geliefde Paw Patrol – een animatieserie waarin honden de buurt redden – verschijnt namelijk op 6 november voor de PlayStation 4.

De onderstaande trailer toont de titulaire honden in al hun pixeleske glorie, met een charmeniveau waar zelfs wij niet aan kunnen weerstaan. Of toch amper. Of toch bijna niet. Ah hell, wij zijn het doelpubliek niet, maar het ziet er best fijn uit. Toch?