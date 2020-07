Met de introductie van de PlayStation 4 in 2013 maakten we kennis met de Astro Bots, geinige figuurtjes die in een relatief kleine game op een speelse wijze de features van de PlayStation 4 presenteerden. De robotjes kwamen terug voor PlayStation VR en ook voor de PlayStation 5 worden ze weer ingeschakeld.

Straks zal Sony samen met de PlayStation 5 de game Astro’s Playroom lanceren, wat wederom een game is specifiek bedoeld om je kennis te laten maken met de vele features van de nieuwe console. Astro’s Playroom zal voor geïnstalleerd staan op elke PlayStation 5 en het blijkt hier om een volwaardige game te gaan.

Het is geen tutorial of een kleine collectie van demo’s, maar een volwaardige titel die meerdere uren zal duren. Mocht je straks bijvoorbeeld erg krap bij kas zitten en geen ruimte hebben voor de aanschaf van een nieuwe game bij je PlayStation 5, dan kan je alsnog een game spelen op de console.