Het komt weleens vaker voor dat een game op Metacritic onder de critici uitstekend scoort, maar dat de user score zeer laag uitvalt. Soms terecht, soms onterecht en met enige regelmaat gesimuleerd omdat mensen expres een hele lage score achterlaten, waardoor de user score heel snel naar het nul punt zakt. Ook wel ‘review bombing’ genoemd.

Dit gebeurde recent met The Last of Us: Part II en dat is zeker niet de eerste keer. Met de release van Ghost of Tsushima, Superliminal en Paper Mario: The Origami King zag Metacritic de bui al een beetje hangen. Daarom hebben ze de mogelijkheid voor gebruikers om de game van een cijfer te voorzien tijdelijk uitgeschakeld.

Vanaf de release van de genoemde games stond de mogelijkheid tot een review achterlaten voor 36 uur uit. Dit met de notitie dat gamers de game eerst moeten spelen voordat ze er een cijfer aan geven. Het letterlijke bericht is: “Breng alsjeblieft wat tijd door met het spelen van het spel.”

Nu zal dat review bombing zeker niet per definitie uitsluiten, maar het is wel een stap in de goede richting.