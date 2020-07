Er staat al enige tijd een alpha van de nieuwe Call of Duty op het PlayStation Network en vorige week dook ‘The Red Door’ (codenaam van de game) ook op in de Xbox Store. Dataminers proberen nu toegang tot de data te krijgen en al wat details uit het geheel te halen, wat nu lijkt te zijn gelukt.

Het gaat om drie overzichten aan informatie die men uit de data heeft kunnen halen. Allereerst de lijst met missies voor de singleplayer campagne, een lijst met multiplayer maps en verschillende ‘zones’ die men naar verwachting zal toevoegen aan Warzone. Het is namelijk ook de interpretatie dat Warzone meegenomen wordt naar de nieuwe Call of Duty.

Campagne missies

K.G.B. (Russia)

Siege (Russia)

Yamantau (Russia)

Takedown (Side Mission)

Tundra (Side Mission)

Hub (Germany)

Hub 8 (Germany)

Stakeout (Germany)

Armada (Vietnam)

Prisoner (Vietnam)

Revolucion (Nicaragua)

Amerika (Russia)

Duga (Russia)

Gezien de bovenstaande titels nogal kort door de bocht zijn, is de aanname momenteel dat het codenamen voor de campagne missies zijn. Er bestaat dus een kans dat deze namen in de uiteindelijke game anders zullen zijn.

Multiplayer maps

Black Sea

Cartel

K.G.B.

Miami

Moscow

Satellite

Tank

Tundra

Zones

Duga

Forest

Russia

Ski Slopes

Afsluitend hebben dataminers nog verwijzingen naar een Zombies modus gevonden, die zich op de map ‘Silver’ zal afspelen. Dit baseert men op het verleden, gezien Treyarch hun Zombies maps altijd een kleurcode gaf. Ten slotte zou er nog een coöperatieve modus in de game moeten zitten, maar daar hebben we verder geen details over.

Gezien Treyarch noch Activision op dit moment iets officieels hebben aangekondigd, valt het bovenstaande met een korrel zout te nemen.