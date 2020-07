Het is officieel nog niet mogelijk om de PlayStation 5 in pre-order te plaatsen, want daar zal Sony zelf het startsignaal voor geven. Sony is zich echter wel al aan het voorbereiden op pre-orders, dat blijkt uit een foutmelding van de webwinkel van Sony PlayStation in de Verenigde Staten.

Deze shop is helaas niet beschikbaar in de Benelux, maar als je op de site meerdere PlayStation 5 consoles in pre-order wilt plaatsen, zal er een melding afgegeven worden dat het niet mogelijk is. Nu is de console reserveren nog niet mogelijk, maar de foutmelding is al in de broncode van de site terug te zien.

De foutmelding is als volgt: “Je kan maar één versie van de PlayStation 5 kopen: disc of digitaal. Je hebt al één PlayStation 5 console aan je winkelwagen toegevoegd.” Daarmee lijkt Sony te willen voorkomen dat er mensen zijn die de console massaal opkopen en tegen een hogere prijs doorverkopen.

Nu is meerdere consoles bemachtigen zeker niet onmogelijk. Als je een pre-order bij verschillende webshops plaatst zodra dat mogelijk is, en er is genoeg voorraad, dan is de kans groot dat je meerdere consoles kunt aanschaffen. Desalniettemin neemt Sony zelf voorzorgsmaatregelen.

Hoeveel consoles er straks beschikbaar zullen zijn, dat is nog afwachten. Volgens eerdere berichten zou Sony tegen de tien miljoen consoles willen produceren dit jaar, wat suggereert dat er genoeg units zullen zijn.