Liefhebbers van de Splinter Cell franchise zitten al jaren te wachten op een nieuwe game, maar ondanks vele teasers van Ubisoft blijft het stil rondom Sam Fisher. Althans, het blijft stil rondom een officiële aankondiging, maar het ziet er wel naar uit dat een nieuw deel in ontwikkeling is.

Acteur Luca Ward, die de stemacteur van Sam Fisher in Italië is, heeft aangegeven in gesprek met Multiplayer.it dat Splinter Cell terug zal keren. In het gesprek zegt hij dat de nieuwe Splinter Cell voor dit jaar op de planning stond, maar dat de game naar achteren geschoven is, waarschijnlijk vanwege de coronapandemie.

“There is this return of Splinter Cell that is supposed to be a conclusive episode, but I’m not sure about this part. They have not yet figured out whether to do it in 2021. It was going to release in 2020, and then COVID-19 happened, and several big projects in 2020 got delayed. Others went on, like Cyberpunk 2077 on which I have almost finished working.

But I am sure that Splinter Cell will return, this is a fact.”