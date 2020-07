Als je de MediEvil remake op de PlayStation 4 speelt is het mogelijk om de originele game te unlocken, dat in de game verwerkt zit als een leuke extra. Om deze game goed en fatsoenlijk af te kunnen spelen, heeft de ontwikkelaar een PSOne emulator in de game verwerkt, zo blijkt nu.

Modder Lance McDonald is in de code van de game gedoken en heeft de emulator gevonden. Deze is overigens enkel te gebruiken voor het afspelen van de originele MediEvil, want andere games werken niet zo heel goed. McDonald heeft Silent Hill via de emulator werkend gekregen, maar de game is in die staat ‘broken’.

Bij het proberen van Syphon Filter kwam de emulator niet verder dan het 989 Studios logo en in Wild Arms kwam hij niet verder dan het hoofdmenu. Uiteindelijk zal het verder niet veel opleveren, maar het is wel interessant om te zien dat er emulatiesoftware beschikbaar is op de PlayStation 4 om oude games te draaien.

Backwards compatiblity is een beetje een zorgenkindje, want op de PlayStation 3 was het enkel mogelijk met het originele model en de PlayStation 4 kent deze feature niet. Met de PlayStation 5 wil Sony die ondersteuning terugbrengen, maar het hoe en wat is nog afwachten.