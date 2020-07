Ben je altijd al benieuwd geweest hoe het er achter de schermen bij een grote ontwikkelaar aan toe gaat en uitziet? Dan biedt Google Maps momenteel een interessante virtuele tour bij CD Projekt RED in Warschau, Polen aan. Uiteraard krijg je geen games te zien die in ontwikkeling zijn en er is ook geen nieuwe Cyberpunk 2077 informatie beschikbaar.

Je krijgt echter wel een beeld van het kantoor, de receptie en de uniek ingerichte kamers voor overleggen en vergaderingen. Je kunt zelfs het menu van de dag in bedrijfsrestaurant bekijken. Ik spreek geen Pools, maar iedereen herkent een pizza. Je kunt het gebouw redelijk vrij verkennen en door middel van teleportatie de verschillende ruimtes bezoeken.